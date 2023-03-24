البوابة - يكثر الدعاء في شهر رمضان المبارك وهو إحدى العبادات التي أمرنا الله بأدائها والالتزام بها، وفيما يلي دعاء اللهم في أول جمعة من رمضان مكتوب:

دعاء اللهم في أول جمعة من رمضان مكتوب

اللهم يا رب اكتب لنا في يوم الجمعة من رمضان اليُسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعاك.

اللهم يا رب إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم وهذا اليوم المبارك أن تغفر لي وترحمني، وتتقبل مني الصيام والقيام، وتبلغني رحمتك في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني توفيق الاستغفار والتوبة، وأعني على إكماله بأتم وجه، واجعلني في هذا الشهر مِن مَن يشفي صدورهم ويفرح قلوبهم.

اللهم يا رب تقبل صلاتي ودعواتي في يوم جمعتك من شهرك الفضيل واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت انت وحدك من أرجوه بأن يجعل حياتي كلها عنده فأنت أعلم بها فيسرّ لي ما تراه خيراً يا كريم.

أسألك يا رب في جمعتك المباركة وفي شهرٍك المبارك أن تحيينا على طاعتك واقامته على طاعتك الله اجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين وأسألك ربي أن تكتب لنا سعادة دائمة، وابتسامة عنا لا تغيب، وقلباً لا يعرف الحزن.

اللهم إنا نسألك في هذا الجمعة المباركة والعظيمة في هذا الأيام الفضيلة أسألك من كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل هم فرجاً ومن النار النجا، اللهم أحينا على طاعتك وأمتنا على شهادة ألا إله إلا أنت وأنَّ محمد عبدك ورسولك.

اللهم يا رب في يوم الجمعة من رمضان نسألك أن تجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

اللهم إني أسألك أن تكتب لنا فيها الخّير وأسعد قلوبنا وأبعد عنا كل ما يؤذينا، اللهم افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر الكريم واختمه لنا بغفرانك والعتق من نيرانك.

اللهم يا رب اجعل هذه الجمعة من هذا الشهر الكريم حاملةً لنا من الخير فوق ما نرجو وأشرح لنا صدورنا، ويسر أمورنا، وجمل حياتنا وأحسن ختامنا يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة في رمضان

اللهم يا رب اجعل رمضان هذا العام مختلفاً عن سابقيه، واجعله شهراً مفعماً بالخير والبركة والرحمة، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم العظيم.

اللهم اجعلها جمعة خيراً وبركة وفرجاً وسعادة ورحمة على الجميع بحق شهرك الفضيل يا رب.

وفي جمعة رمضان ربي اسعدنا بقدر ما تألمنا.

اللهم يا رب أسألك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور و ساعتها توفيق وحب، سعادة وسرور.

اللهم يا رب في أول جمعة في رمضان اجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

مع صباح هذه الجمعة في رمضان اللهم لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وارزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يا رب.

يا رب في أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

يا الله في يوم الجمُعة من هذا الشهر المبارك، أكتب لنا حياة مقبلة سعيدة، وأسعدنا بتفاصيلها وأغمرنا بخيرك فيها الذي لا يفنى.

ربي مع صباح اول جمعة في رمضان المبارك تمم امورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.

ربنا يجعلها فرج لكل مهموم وفرحة لكل حزين.

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان المبارك ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان

اللهم يا رب في آخر جمعة من رمضان سر خواطرنا بخبر جميل وعافي كل مريض وأرحم كل ميت وأشرح صدورنا واغفر لنا ذنوبنا.

اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة في هذه الجمعة مباركه.

اللهم اجعل هذه الجمعة الأخيرة من رمضان تفريجاً لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانٍ لذنوبنا.

يا رب في ليلة اخر جمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمين يا رب العالمين.

يا رب إنها آخر جمعة من رمضان ربي أسالك تفريجاً لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض جمعة عامرة بذكر الله على الجميع.

يا رب في آخر جمعة من شهر رمضان نسألك أن تدبر لنا شئوننا وأن تُيسر لنا أحوالنا وتهدينا لما فيه الخير والفلاح لنا.

اللهم أسألك يا الله في هذا الشهر الكريم وفي اخر ساعة من يوم الجمعة أن تكتب لي ولأحبتي ما هو خير وارزقنا الصحة والعافية والاستقامة على الدين، عيد مبارك مقدماً.

أدعية جميلة عن اقتراب شهر رمضان

دعاء اللهم بلغنا رمضان