البوابة - شهر رمضان المبارك من أهم الأشهر عند المسلمين، ويعتبر فرصة لاستجابة الدعاء وتدبر آيات القرآن الكريم وللتوبة وعمل الخير وإطعام الفقراء والمساكين، وزيادة قوة الإيمان وتطهير النفس، وفرصة جيدة للتواصل والأقارب، وفيما يلي أجمل دعاء اللهم بلغنا رمضان:

دعاء اللهم بلغنا رمضان

اللهم بلّغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه غير فاقدين ولا مفقودين؛ فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك؛ فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجو؛ فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا ألله.

اللهم بلّغنا رمضان، وبارك لنا فيه، وأعِنا على صيامه وقيامه.

اللهم إجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعِنا على صيام رمضان، وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمه لنا، في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين، وبلّغنا جميعاً خير الأحوال وأفضلها.

اللهم يا رب سلّم لنا شهر رمضان وسلّمنا له وتسلّم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبّل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم يا رب بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلّغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلّغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا ألله، واستجب منا الدعاء يا رب العالمين.

اللهم يا رب أهلّ علينا رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأعِنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

اللهم بلغني وأحبابي رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.

اللهم يا ر ب أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان وأختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك.

اللهم يا رب بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال

اللهمَّ يا رب إِنَّي أسألُكَ خشْيَتَكَ في الغيبِ والشهادَةِ، وأسأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغِنَى، وأسألُكَ نعيمًا لَا ينفَدُ، وأسألك قرَّةَ عينٍ لا تنقَطِعُ، وأسألُكَ الرِّضَى بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ برْدَ العيشِ بعدَ الموْتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النظرِ إلى وجهِكَ، والشوْقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضراءَ مُضِرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينَةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدينَ.

اللهم يا رب بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجو، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين.

اللهم يا رب بلغنا رمضان ياكريم، اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب، اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهمَّ وارزقنا ليلة القدر، اللهمَّ بعِلْمِكَ الغيبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلَقِ، أحْيِني ما علِمْتَ الحياةَ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الوفَاةَ خيرًا لي.

دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

اللهم يا رب إجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

اللهم يا رب بلغني وأحبابي رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.

اللهم أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان وأختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك.

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم يا رب إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

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