بحث بعض الناس عن أدعية كل يوم في شهر رمضان المبارك، ويوجد لكل يوم دعاء خاص به، حتى نصل لليوم الثلاثون من الشهر الفضيل، ويكون الدعاء قد يرفع عن الناس البلاء ويغفر الذنوب، وهذه الأدعية تكون جميعها في مصلحة الإنسان لذا لابد أن يتابع الناس دعاء كل يوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وثواب هذا الدعاء، وما هي مبطلات الصيام في نهار رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ ".

فضل وثواب الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ" .

مبطلات الصيام في نهار رمضان :

الكثير منا يبحث عن أهم الأشياء التي تؤدي الي إبطال الصيام، ولهذا سوف نتعرف معاً علي بعض الأشياء التي يجب أن نتجنبها في نهار رمضان والتي تندرج تحت مسمى "مبطلات الصيام في شهر رمضان المبارك".

نجد أن مبطلات الصيام تدخل تحت عنوانين فرعيين هما الاستفراغ والامتلاء أما النوع الأول فهو يشمل الأشياء التالية (الجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام) والنوع الثاني يشمل ( المأكولات والمشروبات).

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان