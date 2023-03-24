البوابة - يوم الجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع، شهر رمضان هدية من الله إلى عباده، وأفضل شهور السنة، وفيما دعاء اول جمعة من رمضان:

دعاء اول جمعة من رمضان

اللهم يا رب ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقِربآئي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار في هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.

ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير فأكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء اول جمعة من رمضان، اللهُم إجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار وكتبت لهُم الجنّة.

اللهم أكتب لنا في يوم الجمعه في رمضان اليُسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا.

في يوم مبارك ك جمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

دعاء اول جمعة من رمضان، ربي سألتك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور و ساعتها توفيق و سعادة وسرور.

في ليلة هذه الجمعة المباركة من رمضان ربي خذ همي و هم من أحب و ذنبي و ذنب من أحب و تعبي وتعب من أحب و أسعد قلبي و قلب من أحب وكل مافي صدورنا فحققة ياكريم يا الله.

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

في اول الجمعة من رمضان اللهم يا رب أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابه لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.

دعاء يوم الجمعة

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

اللهم يا رب في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

اللهم يا رب اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم يا رب أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم يا رب قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

أدعية يوم الجمعة في رمضان مستجابة

في أول جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

ربي مع صباح اول جمعة في رمضان تمم أمورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى، وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.

في أول جمعة من شهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من الميسرين لطاعاته مغفوري الذنب مقبولي التوبة عتقائه من النار جعل الله لكم من كل ضيقٍ فرجا ومن كل همٍ مخرجا ووقاكم من فتن الزمان وغمركم بالأمن والأمان وسلامة الأوطان.

كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير جمعتكم طيبة.

يا رب انها يوم الجمعة من رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحه في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وولوالديكم وكل عزيز لديك.

اللّهم يا رب اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

اللهم يا رب اجعلها خيرا وبركة وفرجا وسعادة ورحمة على الجميع.

مع صباح يوم الجمعة في رمضان اللهم يا رب لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وأرزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يارب.

يا رب في ليلة أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

اللهم يا رب إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك وأستودعتك لاإله إلا الله فلقني إياها عند الموت وأستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك وأستودعتك أولادي وأهَلْي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهَلْ بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع جمعة مباركة.

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