متى يجب تغتسل الصائمة من الدورة الشهرية؟

السؤال:

تأتيني الدورة الشهرية، وتمكث أربعة أيام، ثم يوجد بعض السوائل البُنّية في اليوم الخامس، فهل هذا من الدورة الشهرية، أم يجب أن أغتسل؟

الجواب:

طالما توجد سوائل بُنّية أو صفراء، أو أي سوائل معكرة اللون في وقت الحيض «أي وقت الدورة الشهرية»، فأنت مازلت حائضاً، وعليك الانتظار حتى تجدي المكان نظيفًا أبيض، فإنما تكون الصفرة، والكدرة حيضاً في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها- «كنا لا نعد الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر.

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