سلطة الفاصوليا البيضاء
سلطة الفاصوليا البيضاء
المقادير:
• 1 باكيت فاصوليا بيضاء، حوالى ½ كجم
• 1 حزمة بقدونس، مغسول ومقطع الأوراق
• ½ راس ثوم، مفروم فرماً ناعماً
• زيت عباد الشمس
• ليمون
• ملح
الطريقة:
1 إنقعى الفاصوليا فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات.
2 صفى الفاصوليا من ماء النقع، وضعيها فى حلة متوسطة الحجم مملوءة بالماء المغلى. إتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.
3 تقدم ساخنة أو باردة. تبليها بالملح، الثوم، الليمون والزيت، ثم زينيها بأوراق البقدونس الطازج.
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