سلطة الفاصوليا البيضاء

المقادير:



• 1 باكيت فاصوليا بيضاء، حوالى ½ كجم

• 1 حزمة بقدونس، مغسول ومقطع الأوراق

• ½ راس ثوم، مفروم فرماً ناعماً

• زيت عباد الشمس

• ليمون

• ملح

الطريقة:



1 إنقعى الفاصوليا فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات.

2 صفى الفاصوليا من ماء النقع، وضعيها فى حلة متوسطة الحجم مملوءة بالماء المغلى. إتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.

3 تقدم ساخنة أو باردة. تبليها بالملح، الثوم، الليمون والزيت، ثم زينيها بأوراق البقدونس الطازج.

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