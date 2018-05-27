شوربة البروكلي بالجبن

المقادير:

-1 كوب بصل مفروم

-2 فص ثوم مفروم

-3 أكواب مرق دجاج

-500 جرام بروكلي

-2 1/2 كوب حليب قليل الدسم

-1/3 كوب دقيق

-1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-250 جرام جبن شيدر

طريقة التحضير:

- سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

- أضيفي المرقة والبروكلي واتركي الخليط ليغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقيقة.

- اخلطي الحليب والطحين ثم أضيفي إلى خليط القرنبيط وأطهى الخليط لمدة 5 دقائق مع التحريك باستمرار.

- أضيفي الفلفل الأسمر ثم ارفعي الخليط من على النار وأضيفي الجبن وقلبي حتى تذوب.

- ضع ثلث الحساء في خلاط العصير حتى يصبح مزيج ناعم ثم اخلطيه مع باقي الشوربة وقدميها ساخنة.

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