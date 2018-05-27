شوربة البروكلي بالجبن
شوربة البروكلي بالجبن
المقادير:
-1 كوب بصل مفروم
-2 فص ثوم مفروم
-3 أكواب مرق دجاج
-500 جرام بروكلي
-2 1/2 كوب حليب قليل الدسم
-1/3 كوب دقيق
-1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-250 جرام جبن شيدر
طريقة التحضير:
- سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.
- أضيفي المرقة والبروكلي واتركي الخليط ليغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقيقة.
- اخلطي الحليب والطحين ثم أضيفي إلى خليط القرنبيط وأطهى الخليط لمدة 5 دقائق مع التحريك باستمرار.
- أضيفي الفلفل الأسمر ثم ارفعي الخليط من على النار وأضيفي الجبن وقلبي حتى تذوب.
- ضع ثلث الحساء في خلاط العصير حتى يصبح مزيج ناعم ثم اخلطيه مع باقي الشوربة وقدميها ساخنة.
للمزيد من الوصفات الرمضانية:
أطباق رمضانية: مسقعة، برياني دجاج، وبسبوسة سريعة
أطباق رمضانية: عدس ريشتا، منسف، وكعكة التمر
طريقة عمل عصير قمر الدين
اختيار المحرر
1 - 4 من 12