هل ترغبين في تناول وجبة صحية خلال شهر رمضان المبارك؟ تجنبي علب الشوربة الجاهزة لأنها مليئة بالأملاح والمنكهات، قومي بأعداد شوربة الخضار السريعة في المنزل.

المكونات:

2 ½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ½ كوب من البصل الأصفر المفروم

2 كوب مقشرة ومفرومة الجزر

1 ¼ كوب من الكرفس المفروم

4 حص من الثوم، المفروم

4 علب مرق الدجاج أو مرق الخضار منخفض الصوديوم

2 علبة مكعبات الطماطم

3 أكواب من البطاطا المقشرة والمقطعة الى مكعبات

1/3 كوب من البقدونس المفروم الطازج

2 أوراق الغار

½ ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

½ كوب من الفاصوليا الخضراء المجمدة أو الطازجة

1 ¼ كوب من الذرة المجمدة أو الطازجة

1 كوب من البازلاء المجمدة أو الطازجة

الطريقة:

- يسخن زيت الزيتون في وعاء كبير على نار متوسطة الحرارة.

- يضاف البصل والجزر والكرفس ويقلى من 3-4 دقائق.

- ثم يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أطول. يصب في مرق (إذا كنت تريد نسبة أقل استخدام 3 علب مرق فقط ثم ¾ كوب من العلبة الرابعة).

- يضاف الطماطم والبطاطا والبقدونس وأوراق الغار والزعتر.

- يتبل بالملح والفلفل حسب الذوق إذا كنت ترغب في حساء لذيذ حقا يمكنك إضافة بعض الأعشاب المجففة، تترك لتغلي.

ثم تضاف الفاصوليا الخضراء، وتخفض الحرارة إلى متوسطة منخفضة، وتغطى وتترك حتى تصبح البطاطا طرية، حوالي 20 - 30 دقيقة.

- ثم تضاف الذرة والبازلاء ويطهى لمدة 5 دقائق لفترة أطول.

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