طريقة عمل شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس من أهم الأطباق الأساسية التي لابد من تناولها في شهر رمضان المبارك، فهي من الأطعمة التي تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء، وتتمتع بفوائد عديدة، وفي هذا المقال سنقدّم لكم طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر:

المقادير:

- نصف كيلو عدس

- 50 مل سمن+بصلة على 4 قطع

- 5 فص ثوم

- 1 كرفس مفروم

- 1 جزر قطع

- 1 طماطم على 4 قطع

- 5 جم كمون

- 1 بطاطس على 4 قطع

- 5 جم ملح

- 5 جم شطة

- 1 لتر شوربة.

طريقة التحضير:

- في إناء على النار نضع بها زيت ثم نضيف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

- نضيف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون ونتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط, ويقدم، صحتين وعافية.

العناصر الغذائية لشوربة العدس:

السعرات الحرارية: 236.

محتوى الكربوهيدرات: 35 غرام.

محتوى الدهون: 6 غرام.

محتوى الألياف: 7 غرام.

محتوى البروتين: 13 غرام.

محتوى الدهون المشبعة: 0.5 غرام.

محتوى السكر: 3 غرام.

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