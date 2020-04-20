شوربة الدجاج... تحميك من فيروس كورونا

في ظل التوصيات المتتالية بتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تعتبر الشوربة الدافئة أحد وسائل حماية الحلق من الميكروبات، والوقاية من نزلات البرد وأعراض الإنفلونزا، وتعزيز المناعة.

لا ننسى أن شوربة الدجاج تساعد على طرد الجراثيم من الأنف عن طريق طرد المخاط، وتبقي الحلق دافئاً وهو ما يساعد على الوقاية من العدوى التنفسية.

كما تحتوي شوربة الدجاج على عناصر تدعم المناعة في مواجهة عدوى الجهاز التنفسي.

إليكِ طريقة سهلة لتحضيرها:

المقادير:

-3 صدر دجاج

-1 ورق غار

-1 عود قرفة

-3 حب هيل

- ملح (ملعقة صغيرة)

- فلفل أسود (نصف ملعقة صغيرة)

-2 بطاطس (مقطّعة إلى مكعبات)

-150 غرام بازيلاء مجمدة

- ½ كوب جزر مبشور

طريقة التحضير:

1- ضعي صدور الدجاج في قدر واغمريها بالماء، ثم أتركيها على حرارة متوسّطة حتى يغلي ثمّ أزيلي الزفر.

2- أضيفي البصلة، ورقة الغار، الهيل وعود القرفة وغطّي القدر. اغلي المزيج حتى ينضج الدجاج تمامًا.

3- إرفعي الغطاء وزيدي البطاطس.

4- أضيفي الجزر والبازيلاء ونكّهي الطبق بالملح والفلفل الأسود.

6- إغلي المزيج لـ5 دقائق إضافية ثمّ إرفعي القدر عن النار وقدّمي الحساء مباشرةً على سفرتك مع القليل من عصير الليمون الحامض.

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