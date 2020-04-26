تتعدّدُ أنواع الشوربات المفيدة والشهيّة، ومنها شوربة الفريكة بالدجاج التي تعتبرُ طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، ولا تتطلّب الكثير من الوقت أو الجهد، تعمل الشوربة على إعادة شحن الجسم بالمعادن والطاقة والفيتامينات، كما أنها تساعد على ترطيب وتليين الأمعاء تمهيداً لتناول الوجبة الرئيسية.

المقادير:

250 غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد مقطّعة إلى شرائح طويلة ورفيعة

حبة متوسطة لبصل٬ مفرومة فرماً ناعماً

1 فص من الثوم مدقوق

كوب من الفريكة المغسولة والمصفاّة1/3

6 كوب من الماء

1 عود صغير القرفة

مغلف شوربة خلاصة الدجاج

1/2 كوب ماء (كمية إضافية)

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

- يوضع الدجاج، والبصل، والثوم، والفريكة، والماء، وعود القرفة في قدرٍ كبيرة.

- ثم تُغلى المكوّنات وتُترك على نارٍ خفيفةٍ لمدّة ساعةٍ من الوقت أو حتّى تنضج الفريكة ثم يُستخرج عود القرفة

- يُذوّب مغلّف شوربة خلاصة الدجاج في 2/1 كوب من الماء، ثم تُضاف إليها الفريكة.

- يُتبّل المزيج بالملح والفلفل حسب الذوق وتُترك المكوّنات على نارٍ خفيفةٍ لمدّة 8 دقائق إضافيّة، وصحتين وعافية.

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