شوربة الفطر بالكريمة هي شوربة كلاسيكية ومشبعة،غذ يحتوي الفطر على العديد من الفيتامينات الهامة التي تجعله مكون غني في أي طبق، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة الفطر بالكريمة:

مقادير شوربة الفطر بالكريمة:

2 صدر دجاج

400 غرام فطر

1 حبة بصل مفروم

4 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

¼ كوب كريمة

4 كوب مرق دجاج

2 ملعقة صغيره ثوم مفروم

طريقة تحضير شوربة الفطر بالكريمة:

- أولاً تذوب الزبدة في قدر على النار.

- ثم توضع صدور الدجاج المقطعة وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

- ثم يضاف البصل، الثوم ويقلب لمدة ثواني.

- يضاف الفطر ويقلب حتى يصبح طرياً، يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقتين.

- يضاف المرق إلى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

- وأخيراً تضاف الكريمة وتترك لتُطهى لمدة دقيقتين، يرفع عن النار ويقدم، صحتين وعافية.

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