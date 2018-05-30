طبق الأرز البرازيلي بالليمون والكزبرة



مدة التحضير: 15 دقيقة

مدة الطهي: 25 دقيقة

المكونات:

-2 ملعقة من زيت الزيتون

-¼ بصلة مقطعة

-1 كوب أرز

-2 فص ثوم مفري

-2 كوب ماء

-4 أعواد من الكزبرة الطازجة

-1 ملعقة ملح

-1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

- في وعاء عميق يُضاف زيت الزيتون، ثم البصل والثوم مع التقليب لمدة 5 دقائق.

- يضاف الأرز للبصل والثوم مع التقليب 5 دقائق أخرى، ثم يضاف الكزبرة والملح وعصير الليمون، وأخيراً الماء.

- يترك الأرز على نار عالية لمدة 10 دقائق، ثم يُقلل النار لأقل درجة ويترك الأرز حتى تمام النضج 15 دقيقة.

- يقدم الأرز البرازيلي مع حصة من البروتين وحصة من الخضروات لوجبة إفطار متكاملة.

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