طبق الأرز البرازيلي بالليمون والكزبرة
طبق الأرز البرازيلي بالليمون والكزبرة
مدة التحضير: 15 دقيقة
مدة الطهي: 25 دقيقة
المكونات:
-2 ملعقة من زيت الزيتون
-¼ بصلة مقطعة
-1 كوب أرز
-2 فص ثوم مفري
-2 كوب ماء
-4 أعواد من الكزبرة الطازجة
-1 ملعقة ملح
-1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق يُضاف زيت الزيتون، ثم البصل والثوم مع التقليب لمدة 5 دقائق.
- يضاف الأرز للبصل والثوم مع التقليب 5 دقائق أخرى، ثم يضاف الكزبرة والملح وعصير الليمون، وأخيراً الماء.
- يترك الأرز على نار عالية لمدة 10 دقائق، ثم يُقلل النار لأقل درجة ويترك الأرز حتى تمام النضج 15 دقيقة.
- يقدم الأرز البرازيلي مع حصة من البروتين وحصة من الخضروات لوجبة إفطار متكاملة.
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