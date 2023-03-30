البوابة - يعرض مرض السكري القلب لخطر كبير. ارتفاع نسبة السكر في الدم يضعف من قدرة الأوعية الدموية على السماح بتدفق الدم. ويضر الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب. وتزيد المضاعفات الصحية الأخرى مثل ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول مع مرض السكري من مخاطر الإصابة بالقلب.

طبيب البوابة: 5 مشكلات صحية يسببها مرض السكري

مرض السكري والصيام

يجب نصح جميع مرضى السكري الذين يصومون خلال شهر رمضان بالإفطار في الحالات التالية: نسبة الجلوكوز في الدم <70 مجم / ديسيلتر (3.9 ملي مول / لتر) يوصى بإعادة الفحص في غضون ساعة واحدة إذا كان مستوى السكر في الدم بين 70-90 مجم / ديسيلتر ( 3.9-5.0 ملي مول / لتر).

يمكن للأفراد المصابين بداء السكري الذين يتمتعون بصحة جيدة ولديهم مستويات سكر مستقرة في الدم أن يصوموا بأمان إذا قاموا باختبار السكر في الدم بانتظام والتحقق من فريق الرعاية الصحية الخاص بهم. يمكن الصيام بأمان لمن يتناولون الأنسولين ، إذا كان العلاج مخصصًا ومعدلاً.

طبيب البوابة: 5 مشكلات صحية يسببها مرض السكري

الأمراض التي يحفزها مرض السكري:

1. أمراض الكلى

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فيجب أن تظل على اطلاع جيد بأمراض الكلى. غالبًا ما يتم تجاهل علامات أمراض الكلى ، وبحلول الوقت الذي تصبح فيه الأعراض خطيرة ، يكون المرض قد تطور بالفعل إلى حالة تهدد الحياة. يشيع ظهور أمراض الكلى بين مرضى السكري.

2. تلف الأعصاب

يؤدي داء السكري إلى حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري. في هذه الحالة تتضرر الأعصاب بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. بسبب الضرر ، تتوقف هذه الأعصاب عن إرسال إشارات إلى أجزاء الجسم وبالتالي تضعف عمل أعضاء الجسم. يعد اعتلال الشبكية أحد الآثار الأكثر شيوعًا لاعتلال الأعصاب السكري.

3. الاكتئاب

يبدو أن مرض السكري والاكتئاب مرتبطان ببعضهما البعض عن بعد. بينما يرتبط داء السكري بيولوجيًا بظهور الاكتئاب ، وفي كثير من الأحيان المعلومات المضللة حول مرض السكري ، فإن الذعر الذي تسببه هذه الأساطير يثبط عزيمته ويحبطه. والقلق يعيق الصحة العقلية أيضًا.

4. صحة الفم

يمكن أن يقلل مرض السكري من إفراز اللعاب من الفم مما يؤدي إلى جفاف الفم ، مما يجعل الفم أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم ، ومن المحتمل أن تلتهب اللثة وتنزف كثيرًا بسبب مرض السكري. أيضًا ، بسبب مرض السكري ، ستستغرق تقرحات الفم وقتًا أطول للشفاء.

5. الصحة الجنسية

بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية ، ينخفض تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس أو صعوبة الإثارة ، ونتيجة لذلك ينخفض الدافع الجنسي لدى كل من الرجال والنساء عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعاً.

جميلة البوابة: فوائد الكريمات المضادة للشيخوخة

طبيب البوابة: 5 عادات سيئة تسبب الأمراض المزمنة