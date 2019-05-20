طريقة إعداد الكبة بالبرغل

تعتبر الكبة أحد الأطباق المشهورة في بلاد الشام وبشكلٍ خاص في لبنان وسوريا وبعض المناطق المجاورة، ويُعد هذا الطبق من أشهر أطباق المقبلات الأساسية التي توجد على المائدة العربية، ويتميز بإمكانية إعداده بطرقٍ مختلفة حيث تضاف مكوّنات مختلفة تعطيه نكهة لذيذة، ومميزة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكبة بالبرغل:

مقادير الكبة بالبرغل:

- كوبان ونصف من البرغل الناعم.

- خمسمئة غرام من لحم الهبرة.

- بصلة كبيرة الحجم.

- أربعة فصوص من الثوم.

- كوب من أوراق البقدونس.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- الحشوة ملعقتان كبيرتان من السمن.

- خمسمئة غرام من اللحم المفروم الخشن.

- حبتان كبيرتان من البصل المفروم، متوسط الحجم.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

- ملعقتان صغيرتان من بهارات اللحم.

- ربع كوب من أوراق البقدونس، المفرومة فرماً ناعماً.

- ربع كوب من الصنوبر.

- زيت ذرة للقلي.

طريقة تحضير الكبة بالبرغل:

- أولاً نضع في قدر مناسب الحجم السمن، ونُضيف اللحم، مع تقليبه إلى أن يجفّ الماء الذي يحتوي عليه ويصبح لونه بنيّاً غامقاً.

- ثم نُضيف البصل ونقلبه لعدّة دقائق إلى أن يصبح ليّناً وذا لون أصفر.

- ثم نضيف الملح، والفلفل، والبهارات، ونقلّب المقادير حتّى تختلط البهارات مع اللحم.

- ثم نضع اللحم في طبق عميق، ونُضيف البقدونس والصنوبر.

- ثم نقلّب اللحم ونتركه حتى يبرد قبل استعماله للحشو.

- ثم نغسل البرغل عدّة مرات، ثمّ نصفّيه ونضعه في طبق عميق حتّى يتشرّب ويتضاعف حجم حبيبات البرغل.

- ثم نفرم اللحم على المفرمة الخاصّة بذلك، وتحديداً باستخدام القرص ذي الثقوب الناعمة.

- ثم نفرم البرغل، واللحم، والبصل، والثوم، والبقدونس على المفرمة.

- ثم نخلط الكبّة كي يتم الحصول على عجينة كبة ناعمة ومتجانسة.

- ثم نضيف الملح والفلفل للعجينة كي تتجانس.

- ثم نضع القليل من الماء البارد في طبق عميق كي يُساعدنا على تشكيل حبّات الكبة.

- نثبت أداة تشكيل الكبة في جهاز الخلاط أو مفرمة اللحم.

- نضع القليل من عجينة الكبّة في المفرمة ونُشغّلها على سرعة متوسطة.

- نقفل طرف الأنبوب ونحشوه بمقدار ملعقةٍ صغيرة من الحشوة.

- نبلّل أطراف الأصابع بقليلٍ من الماء البارد، ونُقفل العجينة على الحشوة.

- نُشكّل قرص الكبة على شكل بيضاوي أو قرص مُستدير أو كرة صغيرة الحجم.

- ثم نبدأ عمليّة القلي في مقلاة عميقة. نضع مقداراً من الزيت على ارتفاع ٢ بوصة تقريباً.

- نسخّن الزيت على نار متوسطة.

- ثم نضع عدّة أقراص من الكبّة في الزيت، ونَقليها حتّى تُصبح ذهبية اللون.

- ثم نُخرج أقراص الكبّة باستعمال ملعقة ذات ثقوب.

- ثم نضع الأقراص على ورق مطبخ نشّاف لنتخلّص من الزيت الفائض.

المزيد من مطبخ البوابة:

مقبلات رمضانية: كرات البطاطا بالجبن

اليالنجي الحلبي

طريقة تحضير لفائف "السوسيس" الشهية في رمضان