مقبلات رمضانية: كرات البطاطا بالجبن 

كرات البطاطا بالجبن من الأطباق الشهية والمرغوب بها والتي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ومن الممكن تحضير هذا طبق كرات البطاطا بالجبن بأنواع مختلقة وطرق متنوعة، حيث يمكن أن يكون مقلياً أو مشوياً بالفرن، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، فيمكن حشوها، أو قليها، أو إضافتها إلى الدجاج واللحم، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أنّها تزوّد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وعادة ما يقدّم إلى جانب صلصة أو صوص طماطم أو إلى جانب الكاتشب.

كرات البطاطا بالجبن

مقادير كرات البطاطا بالجبن

أربع حبات من البطاطا المهروسة والمسلوقة.

نصف كوب من جبنة الموزاريلا.

فص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ثلاث بيضات.

ربع كوب من الطحين الأبيض.

ربع كوب من الخبز المحمّص المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير كرات البطاطا بالجبن

أولاً نقوم بعجن البطاطا المهروسة مع البقدونس، والثوم، والملح، والفلفل بشكلٍ جيد، حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة.

ثم نشكّل العجينة على شكل كرات بالحجم الذي نريد، ونحشوها بالجبنة.

ثم نغمس البطاطا المحشية بالجبنة في الطحين الأبيض، ثمّ بالبيض، والخبز.

ثم نسخّن الزيت النباتي في المقلاة، ونقلي به البطاطا المحشية، وعندما يصبح لونها مائلاً إلى الذهبيّ، نرفعها عن النار، وهكذا تصبح جاهزة للتقديم، وصحتين وعافية.

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