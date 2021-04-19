طريقة عمل الفتوش

الفتوش هو نوعٌ من أنواع السلطات، ويشتهر تحضير الفتوش بشدة في شهر رمضان المبارك فهو عبارة عن مزيج من الخضروات مع الخبز المحمّص أو المقلي، وهو يمنح الجسم فائدةً كبيرة.

مقادير الفتوش:

- رغيفان من الخبز العربي.

- نصف كيلوغرام من الطماطم.

- نصف كيلوغرام من الخيار.

- ثلاثة فصوص من الثوم، المهروس جيداً.

- أربعة أعواد من البصل الأخضر.

- بصلة متوسطة الحجم.

- عصير ليمونتين.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- نصف ضمّة من أوراق النعناع.

- نصف ضمة من أوراق البقدونس.

- نصف ضمة من أوراق البقلة.

- حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

- نصف ملعقة كبيرة من السماق.

- ربع كوب من الزيتون الأسود، مقطّع إلى شرائح.



طريقة تحضير الفتوش:

- أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل.

- ثم يُقشّر الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

- ثم يُقطّع النعنع والبقلة بشكل رفيع.

- ثم يُنظّف البقدونس ويُقطّع ثمّ يغسل، ويضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

- ثم تُحضّر الصلصة؛ حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

- ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

- ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

- ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

- وأخيراً، يُقدّم الفتوش مُزيّناً بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية.

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