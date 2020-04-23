إنّ السمبوسك من المعجّنات المرغوبة جدّاً خلال شهر رمضان الكريم فهي من الوصفات اللذيذة والشهيّة والتي غالباً ما توضع ضمن المقبّلات، أو صحناً إضافيّاً إلى جانب الوجبات الرئيسيّة، كما من الممكن إضافتها لطاولة السفرة عند الإفطار.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك بالجبنة:

مقادير سمبوسك بالجبنة:

- كوب وربع من الطحين.

- كوب من الطحين الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- ربع ملعقة صغيرة الحجم من كلٍّ من: الكركم، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر.

- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

- كوب من الماء.

- زيت ذرة غزير للقلي.

- جبنة حلوم مُفتّتة للحشوة.

طريقة التحضير سمبوسك بالجبنة:

- لتحضير العجينة أحضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي فيه كلّاً من المقادير الجافة التالية: الطحين الأبيض، والطحين الأسمر، وكذلك السكر والملح، والفلفل الأسود، والكركم، وبودرة البيكنج باودر، والمقادير السّائلة من زيت وماء.

- ثم ثبتّي المضرب المُخصّص للعجن، وشغّلي الخلاط لدقائق معدودة إلى أن تتشكّل لديك عجينة ناعمة ومتماسكة في الوقت نفسه.

- ثم أحضري قطعةً من النايلون وغلّفي العجينة بها، ودعيها ترتاح بعض الوقت قرابة ثلث ساعة من الوقت.

- ثم خُذي العجينة وقطّعيها إلى كرات صغيرة الحجم، مقاس كلٍّ منها يقارب ثلاثة سنتيمترات، ثمّ غلفيها من جديد ودعيها ترتاح عشر دقائق.

- ثم رشّي على سطح مستوٍ، أو صينية كبيرة طحيناً عادياً لغرض منع التصاق العجينة بالسطح.

- ثمّ افردي كلّ كرة إلى قرص قليل السُّمك، باستخدام الشوبك أو المرقّ.

- ثم استخدمي سكّينةً حادة لقطع كل قرص إلى نصفين، بعدها خذي كميّةً قليلة من الجبنة بواسطة ملعقة صغيرة الحجم.

- ثم وضعي حشوة الجبنة في مركز العجينة الواحدة.

- ثم اثنيها لتأخذ كل عجينة شكل المثلث، وثبتّي الحواف بكميّة قليلة جداً من الماء.

- اضغطي على تلك الحواف بأطراف أصابعك؛ كي تثبّتيها جيّداً.

- أحضري مقلاةً عميقة وضعي فيها زيت الذرة تجهيزاً للقلي، ثم سخّني الزيت فيها.

- ثم ضعي أقراص السمبوسك في الزيت الساخن، وبعد أن تأخذ القطع اللون الذهبي الجميل.

- ثم أخرجيها من الزيت وضعيها على ورق النشّاف كي يمتص الزيت الزائد منها.

- وأخيراً رتّبي قطع السمبوسك بالجبن في طبق التقديم، وقدّميها دافئةً مع المشروبات الباردة أو الساخنة حسب الرغبة.

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