يكثر شرب العصائر المختلفة في شهر رمضان المبارك لترطيب الجسم، وتعويضه عن كميّات السوائل التي يفقدها خلال ساعات الصيام، لا سيما إن كان الشهر الفضيل في فصل الصيف، كما أنّها تمدّ الجسم بالعناصر الغذائيّة المفيدة كالفيتامينات، والألياف، والمعادن

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل عصير الفراولة المنعش في المنزل:

المكوّنات:

- ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون الحامض.

- عشر حبّات من الفراولة.

- ملعقة سكر كبيرة.

طريقة التحضير:

- نغسل حبّات الفراولة بشكل جيد.

- ثمّ نضعها في الفريزر لمدّة ستين دقيقة أو أكثر من ذلك حسب الرغبة.

- ثم نخلط المكوّنات السابقة مع ثلاثة أرباع كأس من الماء في الخلاط من أجل الحصول على عصير ناعم بأكبر صورة ممكنة.

- ثمّ نقدّمه بعد صبّه في كاسات العصير، ويمكن تزيين العصير باستعمال قشر اللّيمون وصحتين وعافية.

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