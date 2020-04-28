مشروب الخروب الرمضاني

يعد مشروب الخروب أحد مشروبات رمضان التي لا تخلو سفرة رمضان منه، وبسبب الظروف الحالية السائدة في العالم والحجر المنزلي ومنع التجول، يقدم لكِ موقع البوابة طريقة إعداد عصير الخروب.

المقادير:

- كأسين من الخروب

- كأس من السكر أو حسب الرغبة

- أربع كؤوس من الماء

طريقة التحضير:

- أولاً يتم وضع الكأسين من الخروب والسكر في وعاء عميق ويُضع على نار متوسطة

- ثم يتم تحريك الخليط حتى يحترق السكر ويصبح مكرمل

- أضف الماء إلى الخليط ودعه يغلي لمدة 3 دقائق تقريبًا

- أطفىء النار تحت الوعاء وتركه يبرد قليلًا، ثم قم بوضعه في الثلاجة لعدة ساعات

- يقدم بارد ويمكن أن تضيف عليه مكعبات الثلج وصحتين وعافية.

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