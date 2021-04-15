عصير الفراولة بالكيوي له فوائد عديدة في شهر رمضان المبارك لما يحتويه من فيتامين سي، ومن فوائد الفراولة أنها مهمة لفقدان الوزن، وصحة العظام، وسرطان المرىء، ومكافحة الشيخوخة، وصحة العيون.

أما فوائد الكيوي تعد من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا تحتوى فاكهة الكيوى على فيتامين C، بما يقرب من ضعف البرتقال والليمون، والكيوى لديه مضادات الأكسدة، الذى يقضى على الالتهاب والسرطان، كما أنه يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة.

عصير الفراولة بالكيوي

مقادير عصير الفراولة بالكيوي:

5 حبات فراولة.

3 حبات من الكيوي المقشر والمقطع ناعم.

كوب حليب خالي الدسم.

2 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير عصير الفراولة بالكيوي:

أولاً ضعي الفراولة والكيوي والعسل والحليب والفانيليا في الخلاط ليصبح المزيج ناعمًا.

ثم صبي العصير في أكواب التقديم، ويتم تناوله باردًا، وصحتين وعافية.

عصير قمر الدين