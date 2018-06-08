فوائد الفول الغذائية في شهر رمضان المبارك

الفول يعزز وظائف القلب حيث يزيد مستوى الكوليسترول الجيّد في الدم

يعد الفول من أشهر المأكولات على كثير من الموائد الرمضانية. وباستثناء طعمه اللذيذ، فإن فوائده عديدة، من أهمها خفضُ نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ويعتبر الفول من أساسيات المائدة الرمضانية فهو لحم الفقراء والأغنياء على حد سواء.

الفول له فوائدُ عدة منها تعزيز وظائف القلب حيث يزيد مستوى الكوليسترول الجيّد في الدم، وينقيه ويحافظ على مستوى السكر فيه، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو غني بالفيتامينات والألياف والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور.

ويرجع السبب في الشعور بالامتلاء بعد تناول الفول هو قشورُه التي تعالجها المعدة بعصاراتها أثناء الهضم، كما ثبت أن للقشور فاعلية في علاج بعض حالات الإمساك.

أما السعرات الحرارية الموجودة في الفول، فكوب واحد منه يحتوي على 187 سعرة حرارية فقط، مما يجعله من الأطباق ذاتِ السعرات الحرارية المنخفضة، ولكن يبقى الاعتدال في تناوله الخيارَ الصحي الأفضل.

ويفضل إضافة بعض الخضراوات لزيادة القيمة الغذائية للفول، مثل الطماطم والفلفل وتجنب وضع السمن الغني بالدهون المشبعة وإبداله بزيت الزيتون الصحي ، وإبدال الخبز الأبيض بالأسمر لكونه غنيا بالألياف

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