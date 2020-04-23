فوائد تناول المكسرات والتمر في رمضان

يتناول معظم الصائمون التمر أولاً على مائدة الإفطار وكثير منهم يتناولون المكسرات خلال رمضان ، هذه العادات لم تأت عن عبث، ولم تصبح أمراً أساسياً في رمضان إلا لأهميتها الكبيرة.

وللتعرف على أهمية تناول المكسرات والتمر في رمضان تابعوا المعلومات التالية:

1- يصيب الصائم نقص في السكر بسبب توقفه عن تناول بعض الأطعمة التي تدعم الجسم بالسكريات، بالإضافة إلى نقص العناصر الغذائية الاخرى التي يسبب نقصانها الدوار والشعور بالتعب والإرهاق، وهنا يأتي التمر ليعوض الجسد عن مافقده خلال فترة الصيام بالإضافة لكون حبات التمر ستعطيه مخزوناً من الطاقة لليوم الذي يليه وكذلك الأمر بالنسبة للمكسرات.

2- يعتبر التمر من الأطعمة سريعة الهضم والامتصاص، وبالتالي سريع في إمداد الجسم بالطاقة، كما أنه يقتل الجراثيم، ويطهر الجهاز المعوي.

3- يقوي التمر الكبد والقلب والدم فهو يحتوي على الكثير من المعادن الضرورية لصحة الإنسان ، كما تدفع المعادن والألياف في التمر الصائم للشعور بالشبع.

4- يساعد التمر على تصحيح حموضة البول ، مما يقى الجسم من تكون الحصوات كما أنه لايحتوي على سعرات حرارية عالية فهو صحي لمن يرغب في الحفاظ على وزنه.

5- أما المكسرات فهي تقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة قد تصل إلى 40%، كما تعمل على تنظيم معدل السكر فى الدم.

6- تتمتع المكسرات بوجود الألياف ، وبالتالي تسهل عملية الهضم ، كما تمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام.

7- تحمي المكسرات من أمراض القلب والشرايين، كما تعمل على خفض نسبة الكولسيترول في الدم.

8- تعمل المكسرات على تنظيم معدل السكر في الدم وهنا تأتي ضرورتها في شهر رمضان حيث يحدث تغييراً في انظام الغذائي لمعظم الصائمين.

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