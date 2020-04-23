نصائح مهمة لرمضان 2020.. تعرفي عليها!

خلال ساعات معدودة سيشهد العالم العربي دخول شهر رمضان لسنة 2020، إلا أن الموسم الرمضاني القادم سيكون مختلف عن غيره بسبب حظر التجول الإجباري الذي فُرض على معظم الدول العربية آثر انتشار فيروس كورونا الذي حصد أرواح كثير وإصابات لا تحصى، ربما هي فرصة للتقارب العائلي أكثر من أي وقت سبق بحكم التواجد الإجباري في المنزل.

الاستعدادات بالعادة للموسم الرمضاني من ناحية تحضير المائدة تتمثل بعناصر أساسية هي:

1- التمر، وهو أول ما يتناوله الصائم ليفك صيامه، اختيار نوع التمر يكون بالإعتماد على ما تفضله عائلتك بالعادة

2- المشروبات مثل "قمر الدين، الخروب، التمر الهندي، وأحياناً الليمون"، إذ لا تخلو مائدة من هذه المشروبات وخاصةً "قمر الدين" الذي يشرب مع التمر لفك الصيام.

3- القطايف بمختلف أنواعها "الجوز، الجبنة، القشطة" تمثل أشهر أنواع الحلويات في الموسم الرمضاني، كما أن الناس تتنتظر في الأغلب رمضان لتناول هذه الحلويات لأن وجودها يصبح نادراً في الأيام العادية.

4- السحور مهم جداً لتتمكني من إكمال يومك، حاولي ألا تتجاهليه واحرصي على شرب كميات جيدة من المياه، وإجعلي من الخضروات "الخيار والبندورة" طبق رئيسي لما تحتويه من سوائل مفيدة للجسم وتجنبي الأطعمة التي تسبب العطش مثل "الموالح، الكافيين، الأجبان، المقالي". حاولي أن تكون مائدة السحور عبارة عن حواضر البيت فقط.

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أما فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هذه أبرز النقاط التي عليكِ تذكرها:

1- الزكاة وإطعام المساكين، عليكِ التفكير أن هنالك عائلات تتمنى أن تحظى بشيء بسيط من الموجود على مائدتكِ التي قد تكون كاملة، لا تنسيهم وقدمي ما تستطيعين سواء لعائلة حارس العمارة أو عامل النظافة، وحتى أي شخص تشعرين أنه محتاج

2- يرتبط شهر رمضان بمفهوم التسامح، حاولي أن تسامحي من أخطأ في حقكِ وإسعي لفتح صفحة جديدة خالية من المشاكل والحقد

- لا تنسي الدعاء، لأن الأيام القادمة هي أيام مباركة وفضيلة.

الجانب النفسي لكِ ولأطفالكِ:

1- حاولي أن تزيني بيتكِ بـ إكسوارات رمضان "الهلال، اللمبات المضيئة، وغيرها"، إذ أنها تبعث طاقة إيجابية في نفسكِ ونفس أطفالكِ

2- لا بأس بإستخدام "كاسات،صحون، معالق" وغيرها من أدوات المائدة تكون مخصصة فقط للإستخدام الرمضاني.

- إرتداء العبايات الرمضانية سواء داخل المنزل أو خارجه وبمختلف التصاميم له تأثير جميل على نفسيتك.

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