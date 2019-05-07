فوائد قمر الدين في رمضان

قمر الدّين هو عبارة عن الفواكة المُجففّة من المشمش؛ حيثُ تشتهر بلاد الشّام في سوريا والأردن وفلسطين بإعداده والإكثار من شربه كعصير، لكنّ سوريا بالذات تَشتهر حتماً بتصنيعه لأنّ عاصمتها دمشق تُعدّ أرضاً خصبة لنموّ شجر المشمش الذي يصنع منه "قمر الدّين" السوري المشهور.

وللمشروبات الرمضانية مذاق خاص ينجذب إليه الصائم بعد سماعه آذان المغرب، وهي كثيرة وأشهرها قمر الدين وهو مشروب طبيعي يحتوي على عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم لتعويض نسبة السوائل المفقودة أثناء الصيام.

ويستعمل قمر الدين في شهر رمضان كمشروب شعبي في أغلب الدول العربية، كما يستخدم كعلاج للاسهال والطمث وسوء الهضم، وينظم عمل الأمعاء ويقوي الأعصاب.

ولا يتميّز مشروب قمر الدين بمذاق رائع فقط، إنّما يتحلّى أيضاً بفوائد هائلة. فهو يساعد على التخلّص من الأرق ويفتح الشهيّة ويزيد من مناعة الجسم. حتّى خارج شهر رمضان، اجعلي طفلك يشرب يوميّاً كوباً من قمر الدين، لأنّه مفيد لنموّ أجسام الأطفال.

وقد اتضّح أن كل 100 غرام من لب المشمش يحتوي على 200 مليغرام بوتاسيوم، وكذلك صوديوم وعلى 2790 وحدة دولية من فيتامين «أ» هذا بالإضافة إلى مواد بروتينية. ويتم تناول عصير قمر الدين بمعدل ثلاث مرات يومياً أو تؤكل 6 حبات جافة من المشمش ثلاث مرات يومياً.

و يفيد قمر الدين لمقاومة العطش وفي تنظيم عمل الأمعاء، ومن الأفضل شربه قبل الأكل.

ويقوي شراب قمر الدين الأعصاب ويفتح الشهية كما يقوي الخلايا النسجية، ويزيد من مناعة الجسم ويرطّب الأمعاء، ويفيد المصابين بانحطاط قواهم الجسمية والفكرية ويهدئ الأعصاب، كما يزيل الأرق وينشّط نمو الأطفال.

كما أن 100 غرام من قمر الدين تعطي 45% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين «أ»، و 8% من فيتامين «ج» و 6% من فيتامين «ب»، 3% من فيتامين «ب1».

ويستعمل عصير المشمش خارجيا ككمادات توضع على الوجه لصفاء البشرة وتقويتها.

ولا توجد محاذير لقمر الدين ولكن إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في المعدة فعليه التقليل منه ومن الممكن للحوامل والأطفال استخدامه.

ومن فوائد قمر الدين أيضاً أنه:

- يحتوي على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والفيتامينات المختلفة.

- إنّ قمر الدين يساعد في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحيّة، فهو يُشرب لعلاج الإسهال والإمساك ومشاكل المعدة.

- يُفيد المرأة الحامل؛ حيث إنّه يُساعد الحامل على حلّ مُشكلة الإمساك التي تُعاني منها في الأشهر الأخيرة من حملها خاصّةً.

- إنّ قمر الدين مُفيد في علاج مرض فقر الدّم، وذلك لغِناه بالحديد الذي يَحتاج إليه مريض فقر الدّم، لكن يجب الحذر منه لمرضى السكّري، لأنّه يحتوي على الكثير من السكّر.

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