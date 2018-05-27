كنافة الجبن على الطريقة التركية
المكونات:-
نصف كيلو كنافة
4 ملاعق كبيرة زبدة
300 غرام جبن سيسيل غير المملحة (أو يمكن موزاريلا)
3 كوب سكر
3 كوب ماء
فستق للتزيين
الطريقة:-
- اعدي شراب العسل عن طريق خلط 3 أكواب من السكر و 3 أكواب من الماء ثم وضعها على النار حتى تغلي. ثم اتركيها تبرد.
- ذوبي الزبدة وصبي علي الكنافة وامزجيها باستخدام يديك وتأكدي من أنها تختلط جيدا، وفي الوقت نفسه قطعي العجين قطع صغيرة عن طريق السحب بينهما بأصابعك
-ادهني صينية متوسطة الحجم، ثم ضعي نصف العجين واضغطي لأسفل باستخدام يديك.
- ضعي شريحة جبن موزاريلا أو سيسيل (حوالي ¼ بوصة سميكة).
- وضع شرائح الجبن على العجين بالتساوي ثم غطي النصف المتبقي من العجين ياضغط مرة أخرى لأسفل باستخدام يديك.
- سخني الفرن إلى 400 فهرنهايت (200 مئوية) واخبزيها حتى يتحول أعلاها للبني الفاتح.
- ثم، إخراجها من الفرن وقلبها رأسا على عقب بمساعدة صينية مسطحة، وتخبز مرة أخرى حتى يتحول الجانب الآخر للبني الفاتح.
- صبي الشراب المبردة وتترك جانبا لمدة 5-7 دقائق قبل التقديم.
- بعد امتصاص الكنافة الشراب رشي الفستق وبالهنا والشفا.
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