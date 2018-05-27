كنافة الجبن على الطريقة التركية

المكونات:-

نصف كيلو كنافة

4 ملاعق كبيرة زبدة

300 غرام جبن سيسيل غير المملحة (أو يمكن موزاريلا)

3 كوب سكر

3 كوب ماء

فستق للتزيين

الطريقة:-

- اعدي شراب العسل عن طريق خلط 3 أكواب من السكر و 3 أكواب من الماء ثم وضعها على النار حتى تغلي. ثم اتركيها تبرد.

- ذوبي الزبدة وصبي علي الكنافة وامزجيها باستخدام يديك وتأكدي من أنها تختلط جيدا، وفي الوقت نفسه قطعي العجين قطع صغيرة عن طريق السحب بينهما بأصابعك

-ادهني صينية متوسطة الحجم، ثم ضعي نصف العجين واضغطي لأسفل باستخدام يديك.

- ضعي شريحة جبن موزاريلا أو سيسيل (حوالي ¼ بوصة سميكة).

- وضع شرائح الجبن على العجين بالتساوي ثم غطي النصف المتبقي من العجين ياضغط مرة أخرى لأسفل باستخدام يديك.

- سخني الفرن إلى 400 فهرنهايت (200 مئوية) واخبزيها حتى يتحول أعلاها للبني الفاتح.

- ثم، إخراجها من الفرن وقلبها رأسا على عقب بمساعدة صينية مسطحة، وتخبز مرة أخرى حتى يتحول الجانب الآخر للبني الفاتح.

- صبي الشراب المبردة وتترك جانبا لمدة 5-7 دقائق قبل التقديم.

- بعد امتصاص الكنافة الشراب رشي الفستق وبالهنا والشفا.

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