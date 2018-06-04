طريقة صنع لبن العيران في المنزل

لبن العيران شرابٌ مُفضّل لدى العديد من النّاس، نظراً لأنّه شراب مرطّب مُغذ وصحي ذو فوائدَ جمّة، مع ضرورة الالتفات إلى وجوب مراعاة شروط النّظافة والتّعقيم في مقاديره وطريقة إعداده، إذ يُفضّل تناوله مُبستراً، وذلك الذي يُصنع في المصانع من إنتاج شركات معروفةٍ؛ لأنّهم يقومون بتجهيزه آلياً دون أن تمسّه الأيدي، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة صنع لبن العيران في المنزل:

مقادير لبن العيران:

كيلوغرام من اللّبن الطّازج. ثلاثة أكوب من الماء. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير لبن العيران:

- أولاً نقوم بخفق اللّبن بالمضرب الكهربائيّ أو الخلّاط اليدويّ جيّداً.

- ثمّ يُضاف الماء تدريجيّاً إليه.

- ثمّ يُضاف إليه الملح بعد أن يصبح قوامه مُتجانساً، وصحتين وعافية.

فوائد لبن العيران الصحيّة:

- يوفر هذا النّوع من اللّبن بيئة حامضيّة تُساعد على ذوبان الكالسيوم والحديد، ممّا يزيد نسبة امتصاصهما في الجسم، فيزيد من قوة الهيموجلوبين في الدّم، ويمنع احتمال الإصابة بفقر الدّم الناتج عن سوء الامتصاص، كذلك يُساعد على تقوية العظام وسلامتها وتناسقها.

- يحتوي لبن العيران على بكتيريا دقيقة نافعة تساعد على إنتاج المُضادّات الحيويّة التي تمنع إنتاج الخمائر والبكتيريا الضّارة في الجسم، ممّا يمنع حالات الإسهال والقيء، ويخفف من آثار التسممات الغذائية.

- تحوّل البكتيريا النّافعة في لبن العيران البروتين الموجود فيه إلى وحدات بسيطة يُسهّل امتصاصها من الجسم دون الحاجة إلى الهضم، ممّا يُقلّل فرص الإصابة بالتلبّكات المعويّة المُتعبة، فهي مثالية للمرضى لوجود العناصر الغذائيّة البسيطة وسهلة الامتصاص.

- يحتوي لبن العيران على نسبة عالية من الفيتامينات بصورة تفوق وجودها في الحليب، ممّا يمنح الجسم طاقة كبيرة لأداء وظائفه الحيويّة بشكلٍ مثاليّ.

- يساعد لبن العيران على القضاء على الأورام السرطانيّة في الأمعاء.

- يعتبر لبن العيران مُنشطاً فعّالاً لجهاز المناعة في جسم الإنسان، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المعويّة.

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