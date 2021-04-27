طريقة عمل منسف على الطريقة الأردنية

ترتبط العديد من الأكلات والأطعمة ببلادٍ معيّنةٍ وبجماعةٍ من الناس دون غيرهم فتميّزهم، وتتنوّع الأكلات وتختلف مكوّناتها وطريقة صنعها وطرق تقديمها وأوقات تناولها، ويعدّ المنسف أحد الأطباق والوجبات التي تتميّز بها بلاد الشام عموماً والأردن، ويمكن تحضير المنسف باستخدام اللحم أو الدجاج، وفي هذا المقال سنتطرّق للحديث عن مكوّنات المنسف وطريقة عمله:

المقادير:

- قطعٌ من اللحم ويختلف عددها حسب الرغبة وحسب عدد الأشخاص.

- لبن جميد إمّا سائلٌ أو جامد، ويكون على شكل أقراصٍ كبيرةٍ أو متوسّطة الحجم.

- خبز إمّا عادي أو خبز طابون، ويتمّ تحضيره في المنزل أو شراؤه من السوق.

- ماء حرارته ساخنة لسلق اللحم والأرز.

- قليل من اللبن الرائب.

- حفنةٌ من المكسرات لتحميصها، ثمّ تزيين الطبق في النهاية بها، مثل: الفستق، واللوز، والكاجو، والجوز.

- حفنة بقدونس وتقطيعها بشكلٍ ناعم جداً.

- مجموعة البهارات مثل الملح وبهار اللحم وبهار الأرز والفلفل الأسود وغيرها، وتكون كميتها حسب الرغبة، وتكون إضافة غيرها من البهارات حسب الرغبة أيضاً.

- أحد خيارين فإمّا استخدام زيت الزيتون أو السمن النباتي.



طريقة التحضير:

- تفتيت قطع لبن الجميد وهرسها، ثمّ غمرها في الماء لمدّة ساعةٍ زمنيةٍ كاملة.

- خلط اللبن الناتج في الخلاط مع مكعبات مرق دجاج وقليلٍ من اللبن الرائب.

- سلق اللحم لدرجةٍ يصبح معها طرياً وقابلاً للتقطيع بسهولة.

- إضافة اللبن الى اللحم بعد الاستواء، ثمّ يترك ليغلي.

- غسل الأرز ونقعه لمدةٍ تقارب العشرين دقيقة. وضع زيت الزيتون أو السمن النباتي في وعاء، ثمّ يوضع الأزر بعد تصفيته فوقه، ويرشّ عليه الملح.

- وضع كأس ماءٍ لكل كأس أرز، فإذا كانت الأكلة عبارة عن خمس كؤوسٍ من الأرز يوضع لها خمس كؤوسٍ من الماء وهكذا.

- ترك الأرز يغلي حتّى يجفّ عنه الماء. تحضير الخبز وتقطيعه. تصفية الشوربة لتقدم إلى جانب الطبق الرئيسي، وصحتين.

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