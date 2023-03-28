هبة الزغيلات تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 06:45 ناجون من زلزال تركيا يفطرون في كهرمان مرعش ناجون من زلزال تركيا يفطرون في مخيمات كهرمان مرعش (المصدر: الأناضول) مواضيع ممكن أن تعجبك كانون ومال القبان خارج الموسم الرمضاني 2023.. وهذه الأسباب ابتسم أيها الجنرال يثير الجدل حول "حقيقة افتعال ليلى عبدالله تدافع استخدام كلمة جريئة في "دفعة لندن أنباء حول وفاة نجم "الفصول الأربعة" عن 45 عامًا أزمة سياسية بين الكويت والعراق بسبب مسلسل "دفعة لندن أبرزها جلب الحظ والعمر الطويل.. خرافات لا يجب تصديقها عن المحتوى بواسطة الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ناجون من زلزال تركيا يفطرون في مخيمات كهرمان مرعش 10 قتلى بحريق منشأة للمهاجرين بين المكسيك وأمريكا متحولة جنسيا تقتل 6 بمدرسة ابتدائية في أمريكا 7 مشاكل زوجية بعد الإنجاب وكيفية حلها اليمن.. أكثر من 10 قتلى وجرحى في مواجهات مع الحوثيين Loading content ...