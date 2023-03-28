  1. الرئيسية
  2. رمضانيات
  3. ناجون من زلزال تركيا يفطرون في مخيمات كهرمان مرعش

ناجون من زلزال تركيا يفطرون في مخيمات كهرمان مرعش

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 06:45
ناجون من زلزال تركيا يفطرون في كهرمان مرعش
ناجون من زلزال تركيا يفطرون في كهرمان مرعش

ناجون من زلزال تركيا يفطرون في مخيمات كهرمان مرعش (المصدر: الأناضول)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...