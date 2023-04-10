هكذا استعدت السعودية للعشر الأواخر من رمضان

البوابة - أصدرت وزارة الداخلية السعودية "دليل سلامة المعتمرين والمصلين والمعتكفين" في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1444 هـ.

وتزامنًا مع بدء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك،عززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها وزادت من جهود الأمن والصحة والطوارئ والتطوع لتقديم خدمات تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بسهولة خلال الشهر الفضيل.

إرشادات عامة في العشر الأواخر من رمضان

يمكن للمصلين والمعتمرين استخدام الحافلات العامة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أو الحافلات من ساحة انتظار السيارات في مكة المكرمة للوصول إلى المسجد الحرام.

يمكن للمصلين والمعتمرين استخدام سيارات الأجرة، وكذلك القطارات من محطة الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى محطة الرصيفة في مكة المكرمة.

يمكن للمصلين والمعتمرين المشي إذا كانوا يعيشون في المنطقة المركزية أو بجوار المسجد الحرام ، أو يمكنهم ركوب سيارة خاصة، والتي يجب أن يقودها مصلين غير معتمرين.

يُسمح للمصلين غير المعتمرين البقاء في موقف السيارات الموجود في بداية مكة المكرمة، ويمكن للحجاج استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى المسجد الحرام.

داخل المسجد الحرام، يجب على المصلين والمعتمرين الالتزام بالتعليمات التي تحددها الأجهزة الأمنية، فالضوء الأخضر على البوابات الرئيسية يعني السماح للزوار بالدخول من تلك البوابة، أما الضوء الأحمر يشير إلى امتلاء الساحة ويمنع دخول المصلين أو المعتمرين أو المعتكفين.

يمنع جمع التبرعات في المسجد الحرام

يمنع التدخين أو التسول أو مزاولة الأنشطة التجارية كالبيع والشراء داخل المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة قدمت خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان خدماتها لأكثر من 15.7 مليون مصلٍ وساعدت في تنظيم دخول الزائرين للروضة الشريفة لأكثر من 103 مليون زائر في المدينة المنورة.

العشر الأواخر من رمضان

تعد الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان من أفضل أيام السنة، فهي تتضمن ليلة القدر التي يتحراها المسلمون في كل عام لما لها من مكانة وفضل كبيرين، وقال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.