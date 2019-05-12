ورق دوالي مع كوسا وريش

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 06:55
ورق دوالي مع كوسا وريش
ورق دوالي مع كوسا وريش

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل ورق دوالي مع كوسا وريش:

المكونات:
كيلوغرام واحد من الأرز. 
كيلوغرام واحد من اللحم المفروم خشن. 
ملعقة صغيرة من كل من: البهار السادة، والفلفل الأسود، والقرفة. 
نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة. 
ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة. 
كيلوغرام واحد من كل من: ورق العنب، والكوسا، ولحم الريش. 
ملعقة صغيرة من الملح. 

طريقة التحضير:
- ينقع الأرز، ثم يغسل ويصفى، وتضاف إليه البهارات السادة، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح، وجوزة الطيب، واللحمة المفرومة، وتقلب المكونات معاً بشكل متجانس. 
- يرتب ورق العنب ويسلق بالماء الساخن. 
- يلف ورق العنب بالأرز. 
- يحفر الكوسا ويحشى بالأرز. 
- تذبل ريش اللحم مع ملعقة سمن. 
- ترص شرائح الريش في طنجرة عميقة، ثم يصف الكوسا.
- ثم ورق العنب، وتضاف ملعقتان من السمنة، وكوب صغير من صوص البندورة، وملعقة صغيرة من الملح، وكمية كافية من الماء لغمر الورق في الطنجرة. 
- يترك ورق الدوالي على نار هادئة ما بين خمس وأربعين إلى ستين دقيقة حتى ينضج.

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