يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل ورق دوالي مع كوسا وريش:

المكونات:

كيلوغرام واحد من الأرز.

كيلوغرام واحد من اللحم المفروم خشن.

ملعقة صغيرة من كل من: البهار السادة، والفلفل الأسود، والقرفة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة.

كيلوغرام واحد من كل من: ورق العنب، والكوسا، ولحم الريش.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

- ينقع الأرز، ثم يغسل ويصفى، وتضاف إليه البهارات السادة، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح، وجوزة الطيب، واللحمة المفرومة، وتقلب المكونات معاً بشكل متجانس.

- يرتب ورق العنب ويسلق بالماء الساخن.

- يلف ورق العنب بالأرز.

- يحفر الكوسا ويحشى بالأرز.

- تذبل ريش اللحم مع ملعقة سمن.

- ترص شرائح الريش في طنجرة عميقة، ثم يصف الكوسا.

- ثم ورق العنب، وتضاف ملعقتان من السمنة، وكوب صغير من صوص البندورة، وملعقة صغيرة من الملح، وكمية كافية من الماء لغمر الورق في الطنجرة.

- يترك ورق الدوالي على نار هادئة ما بين خمس وأربعين إلى ستين دقيقة حتى ينضج.

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