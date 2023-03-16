البوابة - صور عبايات تناسب السهرات الرمضانية وهي مقدمة من بوتيك Ateeq عتيق وهو صفحتة على مواقع التواصل الإجتماعي لبيع العبايات الرمضانية والتوبات المطرزة والتي تناسب سهرات رمضان والسحورات.

ومع اقتراب شهر رمضان تفضل العديد من السيدات العبايات المحتشمة التي تليق بالأجواء الروحانية لهذا الشهر، وفيما يلي أجمل صور عبايات تناسب السهرات الرمضانية، أي موديل أعجبك أكثر؟

العبايات من العناصر المهمة والضرورية في شهر رمضان فهي تتميز بالاناقة والاحتشام بنفس الوقت، وأصبحت في السنوات الأخيرة تريند خصوصاً في شهر رمضان، ويفضل ارتداء العبايات خلال تجمعات الإفطار والسحور في رمضان والسهرات الرمضانية حيث يسهل ارتدائها وهي متعددة الاستخدامات مما يساعدك على التحرك بها من النهار إلى الليل.

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