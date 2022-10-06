آرسنال يسحق بودو غليمت بثلاثية دون رد في الدوري الأوروبي

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه بودو غليمت النرويجي بثلاثيةٍ دون رد اليوم الخميس على ملعب الإمارات لحساب المجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

جاءت أهداف اللقاء عن طريق كلٍ من إدوارد نكيتياه وروب هولدينغ وفابيو فييرا في الدقائق 23 و 27 و 85 على الترتيب.

ولحساب نفس المجموعة، اكتسح بي إس في آيندهوفن الهولندي مستضيفه زيوريخ السويسري بخمسة أهداف لهدف.

آرسنال ينفرد في صدارة المجموعة الأولى

بهذا الفوز، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن آيندهوفن ثاني الترتيب وبودو غليمت صاحب المركز الثالث.

فيما يقبع زيوريخ في المركز الرابع دون أي نقطة.