آرسنال يفوز على ليدز ويضمن صدارة الدوري الإنجليزي

حقق آرسنال فوزاً مهماً على مستضيفه ليدز يونايتد وبهدفٍ دون رد اليوم الأحد في المباراة الصعبة التي جمعتهما على ملعب إيلاند رود ضمن مواجهات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين الغانرز بهذا الانتصار للنجم المتألق بوكايو ساكا الذي سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

آرسنال يضمن الصدارة لأسبوع آخر

بهذه النتيجة، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 4 نقاطٍ مؤقتاً عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يخوض مواجهة في غاية الصعوبة أمام مستضيفه ليفربول.

فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.