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آرسنال يواصل مطاردة يوسف النصيري

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:01
يوسف النصيري
يوسف النصيري

يواصل آرسنال مساعيه لتحسين خط هجومه المتزعزع وقد وضعت الإدارة عينها على النجم المغربي يوسف النصيري هداف إشبيلية.

وقال موقع "لا رازون" أن النادي اللندني يتطلع لمبادلة أليكساندر لاكازيت (30 عاماً) مقابل المهاجم المغربي المتألق.

وبرز النصيري الموسم المنصرم مع الفريق الأندلسي وسجل له 18 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقدر قيمة النجم الشاب البالغ من العمر 24 عاماً 40 مليون يورو وفقاً لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويرتبط نجم أسود الأطلس بعقدٍ مع نادي إشبيلية يمتد حتى صيف عام 2025، وقد سجل له حتى الآن 33 هدفاً في 85 مباراة في جميع البطولات، كما صنع هدفين آخرين.

يوسف النصيري


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