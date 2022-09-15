آليغري لا يخشى الإقالة من تدريب يوفنتوس

أكد المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو آليغري أنه لا يخشى الإقالة من تدريب يوفنتوس في ظل التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام عن مستقبله في ظل الخسائر والتراجع الكبير في أداء الفريق هذا الموسم.

وسقط عملاق إيطاليا أمس الأربعاء أمام بنفيكا البرتغالي على أرضه بهدف لاثنين في دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة الثانية للتوالي ليوفي في البطولة مما يعقد من مهمته في التأهل.

وقال آليغري في تصريحات نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو بعد نهاية المباراة: "لا أشعر أن وظيفتي هنا مهددة، من الطبيعي أن تمر بمثل هذه اللحظات في كرة القدم."

ويعاني البيانكونيري في الدوري الإيطالي أيضاً إلى حدٍ ما، إذ يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ثلاثي المقدمة نابولي وميلان وأتالانتا.

وضربت الإصابات صفوف يوفي بقوة، حيث يغيب عنه النجمان الإيطالي فيديريكو كييزا والفرنسي بول بوغبا، إضافة لتعافي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا حديثاً من إصابة ألمت به.

من هو المرشح لخلافة آليغري في تدريب يوفنتوس ؟

يذكر أن بعض التقارير رشحت أنتونيو كونتي الذي يشرف حالياً على توتنهام للعودة إلى تورينو وتولي المهمة خلفاً لآليغري بعد نهاية الموسم الجاري.