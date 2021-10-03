آينتراخت فرانكفورت يتغلب على بايرن ميونيخ

حقق آينتراخت فرانكفورت فوزاً ثميناً وغير متوقع على مستضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بهدفين لهدف على أرضية ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني.

جاء هدفا الفريق الفائز عن طريق كلٍ من مارتن هينتيرغير وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 32 و 83.

أما هدف صاحب الضيافة فحمل توقيع ليون غوريتسكا في الدقيقة 29.

بايرن ميونيخ يحافظ على صدارة البوندسليغا رغم الخسارة

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 8 نقاط ليقفز إلى المركز الثالث عشر.

أما بايرن ميونيخ، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في صدارة الترتيب، علماً بأن هذه هي الخسارة الأولى للفريق البافاري هذا الموسم في البوندسليغا تحت إشراف مدربه الجديد يوليان ناغلسمان.