آينتراخت فرانكفورت يستضيف نابولي المتحدي اليوم بدوري أبطال أوروبا

البوابة – يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم نظيره نادي نابولي المميز هذا الموسم على أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان فرانكفورت الألماني قد قدم في مرحلة المجموعات أداءً استثنائيًا جمع خلاله 10 نقاط في جميع المباريات ليتأهل برفقة صاحب المركز الأول في المجموعة نادي توتنهام، وذلك على حساب كل من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ونادي مارسيليا الفرنسي.

أما نابولي، فإن نادي أبناء الجنوب الإيطالي يعتبر من أقوى وأبرز المرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال، وذلك بناءً على المستوى الذي يقدمه هذا الموسم سواء في الدوري الإيطالي الذي يتصدره برصيد 62 نقطة، أو على الصعيد الأوروبي بعد أن تصدر مجموعته برصيد 15 نقطة على حساب ليفربول وأياكس وجلاسكو رينجرز.

توقيت مباراة آينتراخت فرانكفورت ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة آينتراخت فرانكفورت ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة النارية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق خليل البلوشي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد نابولي في دوري الأبطال في مختلف الدول العربية: