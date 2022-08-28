أبرز تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة إسبانيول اليوم

تحدث السيد كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي حول أبرز الأمور قبل المواجهة التي تجمع ريال مدريد مع إسبانيول اليوم في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على نادي إسبانيول على ملعبه "باور 8"، حيث يطمح الميرينغي أن يواصل تحقيق الانتصارات بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري الإسباني وبات يملك في رصيده 6 نقاط.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (المصدر: أ ف ب)

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة إسبانيول اليوم

نحن في أتم الجاهزية لهذه المباراة، هكذا افتتح كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة اليوم أمام إسبانيول، كما تحدث حول حالة الفريق قبل مواجهة الليلة وقال: "كروس تعافى جيدًا وتدرب مع الفريق منذ بداية الأسبوع، وأيضًا رودريغو بحالة جيدة، بشكل عام نحن في وضع جيد وحضرنا لهذه المباراة".

وتابع أنشيلوتي: "لقد خسرنا أمام إسبانيول الموسم الماضي، أنه فريق يحارب بضراوة، لذلك فإن هذه المباراة تستدعي أن نكون في أفضل حال حتى نستطيع الفوز".

وعن رحيل كاسيميرو إلى يونايتد، علق أنشيلوتي: "لقد حظينا بوقت جيد العام الماضي، وكان لاعبًا فاعلًا في الفريق، لذلك عندما تقول وداعًا للاعب مثل كاسيميرو فإن ذلك أمر صعب ومحزن، لقد بدأ فصل جديد الآن في مسيرته وأتمنى له الأفضل بالتأكيد".

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