تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الإسباني 2022-2023 هي محط اهتمام عشاق الملكي، حيث يريد المشجعين مواصلة تألق الميرينغي هذا الموسم أيضًا بعد أن تم تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي.

ريال مدريد اليوم يدخل المباراة ضيفًا على ملعب إسبانيول "باور 8" باحثًا عن المزيد من النقاط ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، حيث أن الملكي في صدارة الترتيب حاليًا، وفي حال حقق الفوز اليوم سيحجز المركز الأول بجدارة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام إسبانيول يترقب معرفتها عشاق الملكي في المباراة التي ستلعب مساء اليوم في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن السيد كارلو أنشيلوتي يريد تحقيق المزيد والمزيد من الانتصارات، لذلك قد يعتمد اليوم على تشكيلة 4-3-3، والتي سيلعب خلالها كل:

الحراسة : كورتوا

الدفاع: كارفخال – ميليتاو - آلابا – ميندي

الوسط: كروس – تشاوميني – مودريتش

الهجوم: فالفيردي – بنزيما - فينيسيوس

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