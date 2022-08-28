موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، حيث تتواصل الإثارة والحماس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا.

ويحل ريال مدريد اليوم ضيفًا على إسبانيول على ملعب "باور 8" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023، حيث يدخل الميرينغي الليلة هذه المباراة طامحًا بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الموسم الجديد أمام خصم ليس بالسهل نادي إسبانيول الذي يمتلك برصيده نقطة فقط بعد خسارة وتعادل في أول جولتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، وستقام المباراة على ملعب "باور 8"، القنوات الناقلة لهذه المباراة هي قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم بث المباراة تحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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