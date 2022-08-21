أبرز تصريحات تشافي قبل مباراة برشلونة وريال سوسيداد الليلة

يلتقي مساء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 نادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز مع نظيره ريال سوسيداد على ملعب أنويتا الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2022-2023.

وفي الواقع لمواجهات برشلونة على ملعب أنويتا طابع خاص، حيث أن هذا الملعب يعتبر عقدة للبارسا وليس من السهل الفوز عليه وبين جماهيره، وأكد هذا الأمر مدرب البلوغرانا تشافي هيرنانديز الذي صرح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الليلة أن المباراة ستكون صعبة أمام سوسيداد ولن تكون الـ3 نقاط مضمونة حتى تعلن صافرة الحكم عن نهاية المباراة.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة (المصدر: أ ف ب)

تصريحات تشافي قبل مباراة برشلونة وريال سوسيداد الليلة في الدوري الإسباني

علق المدير الفني للبارسا تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم وقال: "سوسيداد خصم صعب، لديهم لاعبين مميزين، وحارس مميز ودفاع قوي".

وتابع: "سوسيداد لديهم القدرة على السيطرة على جوانب عدة من المباراة وهذا هو الاختبار الصعب لنا، حيث الموسم الماضي لعبنا جيدًا الشوط الأول، على عكس الشوط الثاني، هدفنا في النهاية الفوز بالثلاثة نقاط".

وأضاف: "فيران توريس تدرب جيدًا هذا الأسبوع وهو جاهز 100%، هو لاعب مهم بالنسبة لنا ولاعب هداف وحاليًا في مركزه في الجناح سيكون عنصر هام في الفريق".

عن غياب بوسكيتس علق تشافي: "هناك لاعبين بإمكانهم اللعب في مركز الوسط لتعويض غياب بوسكيتس مثل كيسيه ودي يونغ وبيانيتش".

وختم تشافي حديثه موجهًا رسالة لعشاق البلوغرانا وقال: "سنقاتل على كل شيء وسننافس على البطولات، لكن يجب أن نكون متواضعين ومن ثم نعمل ونضحي، أمام رايو كان يجب أن نفوز، سيطرنا على المباراة وفعلنا كل شيء وكانت المباراة جيدة لكن ليست مثالية، ففي النهاية حصلنا على نقطة فقط، ومع برشلونة يجب الفوز بكل المباريات".

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