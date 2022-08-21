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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 07:15
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Polish forward Robert Lewandowski looks on during the Spanish league football match between FC Barcelona and Rayo Vallecano de Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 13, 2022. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني هو موعد ينتظره عشاق البلوغرانا الليلة، حيث يسعى البارسا في الجولة الثانية أن يحقق الانتصار خاصة بعد السقوط في فخ التعادل في أولى مباريات الدوري أمام رايو فايكانو. 

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني حاليًا هو العاشر برصيد نقطة فقط بعد التعادل في أول جولة أمام رايو فايكانو، ويطمح النادي الكتالوني هذه الليلة مع قدوم الأسماء الجديدة مثل ليفاندوفسكي ورافينيا إلى جانب عناصر الفريق الأساسية مثل ديمبلي إلى تحقيق الثلاث نقاط للمنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم بقيادة تشافي هيرنانديز. 

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية على ملعب أنويتا، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1 Premium.

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كلمات دالة:برشلونةريال سوسيدادالدوري الإسبانيتشافي هيرنانديز

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