تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يتوق لمعرفتها عشاق البلوغرانا، خاصة أن الآن أصبح هناك بدائل وخيارات عديدة أمام المدرب تشافي هيرنانديز بعد التعاقد مع نجوم وأسماء جديدة في سوق الانتقالات الحالي وأبرزهم ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي وغيرهم.

واستطاع نادي برشلونة هذ الموسم أن يخرج من عنق الزجاجة وأن يوفر الأموال بعد الخطة التي اعتمدها جوان لابورتا في بيع الرافعات الاقتصادية لتدعيم صفوف الفريق وإتاحة الفرصة للمدرب تشافي لينافس في الدوري الإسباني والبطولات الأخرى وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحل اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 النادي الكتالوني ضيفًا على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية وستبث عبر قنوات بي إن سبورتس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام ريال سوسيداد والتي يهدف من خلالها تشافي أن يحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى أمام رايو فايكانو، هي:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: ألبا – غارسيا – أراوخو – روبيرتو

الوسط: بيانيتش – دي يونغ – بيدري

الهجوم: ديمبلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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