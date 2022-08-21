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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 08:31
تشكيلة برشلونة المتوقعة (المصدر: أ ف ب )
Barcelona's Spanish coach Xavi reacts during the Spanish league football match between FC Barcelona and Rayo Vallecano de Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 13, 2022. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يتوق لمعرفتها عشاق البلوغرانا، خاصة أن الآن أصبح هناك بدائل وخيارات عديدة أمام المدرب تشافي هيرنانديز بعد التعاقد مع نجوم وأسماء جديدة في سوق الانتقالات الحالي وأبرزهم ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي وغيرهم. 

واستطاع نادي برشلونة هذ الموسم أن يخرج من عنق الزجاجة وأن يوفر الأموال بعد الخطة التي اعتمدها جوان لابورتا في بيع الرافعات الاقتصادية لتدعيم صفوف الفريق وإتاحة الفرصة للمدرب تشافي لينافس في الدوري الإسباني والبطولات الأخرى وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا. 

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحل اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 النادي الكتالوني ضيفًا على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية وستبث عبر قنوات بي إن سبورتس. 

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام ريال سوسيداد والتي يهدف من خلالها تشافي أن يحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى أمام رايو فايكانو، هي: 

الحراسة: شتيغن
الدفاع: ألبا – غارسيا – أراوخو – روبيرتو 
الوسط: بيانيتش – دي يونغ – بيدري 
الهجوم: ديمبلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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كلمات دالة:برشلونةريال سوسيدادالدوري الإسبانيتشافي هيرنانديز

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