أبرز تصريحات تشافي قبل مواجهة بلد الوليد اليوم 

يلتقي اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 نادي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وكان تشافي هيرنانديز قد تحدث حول بعض الأمور عن مواجهة اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

ومع تحقيق أول فوز على ريال سوسيداد في الموسم الجديد، يتطلع البلوغرانا أن يواصل على نفس النسق من خلال تحقيق فوز آخر مهم اليوم على "كامب نو" حينما يتلقي مع بلد الوليد.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة (المصدر: أ ف ب)

تصريحات تشافي قبل مواجهة بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تحدث المدير الفني للنادي الكتالوني حول بعض الأمور المهمة، وأبرزها تسجيل صفقة كوندي الذي أكد تشافي مشاركته في مباراة اليوم حيث قال: "نحن واثقون أن كوندي سيلعب أمام بلد الوليد".

وأكد تشافي أن بلد الوليد خصم ليس بالسهل وقال: "بلد الوليد يمتلك الشجاعة ويلعب بطريقة هجومية مميزة، ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، لقد تعادلوا مع إشبيلية، نحن نتعامل مع فريق يعرف جيدًا ماذا يفعل" .

وكان تشافي قد علق أيضًا خلال المؤتمر الصحفي على التعاقد مع برناردو سيلفا وقال: "أتمنى ذلك بالطبع، لكن الجميع يعلم أنه سيكون أمرًا صعبًا خاصة أنه لم يتبقى الكثير على نهاية سوق الانتقالات هذا الصيف، ومع صعوبة الوضع الحالي في برشلونة فإن الأمر معقد جدًا".

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