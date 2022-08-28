موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، حيث يدخل البارسا مباراة اليوم متأملًا بأن يواصل التألق في منافسات الجولة الثالثة من الليغا كما فعل في آخر مباراة أمام ريال سوسيداد حين فاز بنتيجة 4-1.

وبقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز يطمح البلوغرانا لحصد 3 نقاط أخرى اليوم أمام خصمه بلد الوليد الذي سيحل ضيفًا مساء اليوم على ملعب "سبوتيفاي- كامب نو"، حيث يحتل برشلونة حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني 2022-2023 هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية، وستلعب المباراة على ملعب "سبوتيفاي – كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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