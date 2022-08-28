تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني 2022-2023 هي الموضوع الأبرز والأهم اليوم، حيث يترقب عشاق البلوغرانا من هي الأسماء التي سيعتمد عليها تشافي هيرنانديز في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا.

ويدخل البارسا اليوم منتشيًا بفوزه العريض أمام ريال سوسيداد الجولة الماضية بنتيجة 4-1، إلى جانب الأجواء الحماسية التي احتضنها الكامب نو الأسبوع الماضي عندما تم لعب مباراة خيرية أمام مان سيتي والتي انتهت بنتيجة 3-3.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني حاليًا هو المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعد التعادل والفوز في أول جولتين، ويطمح النادي الكتالوني مساء اليوم على ملعبه "سبوتيفاي- كامب نو" أن يحقق ثاني انتصار له هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبحسب التقارير، فإن تشافي يخطط للدفع بأقوى العناصر اليوم أمام بلد الوليد، حيث سيلعب بخطة 4-3-3، وستكون تشكيلة الفريق كالتالي:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: أراوخو – كوندي – كريستنسن – ألبا

الوسط: جافي – بوسكيتس – بيدري

الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – ديمبلي

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