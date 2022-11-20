انطلق اليوم حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 النسخة 22 الذي تم فيه تقديم العديد من الفعاليات المذهلة والمبهرة، وسط حضور جماهيري مهيب من كافة الدول المشاركة في البطولة.

وعاد حفل افتتاح كأس 2022 بالذكريات إلى الوراء، حيث تم تواجدت التعويذات السابقة لنسخ المونديال بالإضافة إلى الأغاني الرسمية لكل نسخة.

حفل افتتاح كأس العالم (المصدر: أ ف ب)

أبرز لقطات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

شهد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في بدايته تواجد الفنان العالمي مورغان فريمان والذي ألقى خطابه الذي ركز خلاله على دور كرة القدم في توحيد الشعوب، وفيما بعد ظهر غانم مفتاح سفير النوايا الحسنة القطري وسفير البطولة، وقام بقراءة آية من القرآن الكريم.

أيضًا تم عرض تميمة كأس العالم قطر 2022 بطريقة مدهشة على أرضية ملعب "البيت"، بالإضافة إلى تميمة كل نسخة من المونديال لكل دولة منظمة للنسخ الماضية.

وفي ختام الحفل رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالجميع قائلًا: "أتمنى لجميع الفرق المشاركة أداءً كرويًا مميزًا، وروح رياضية عالية، ولتكن أيامًا ملهمة بالخير والأمل، أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".

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