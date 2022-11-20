تشكيلة قطر المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الافتتاحية المنتظرة اليوم.

تبدأ اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 التي تجمع بين البلد العربي المضيف منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور على ملعب "البيت"، ويسعى منتخب قطر العربي اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته في البطولة تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، في المجموعة التي تضم أيضًا كل من السينغال وهولندا.

تشكيلة قطر المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة قطر المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها بالطبع العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، حيث يترقب الجميع ما سيقدمه البلد المضيف في أولى المباريات الافتتاحية للبطولة الأضخم عالميًا.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يعتمد مدرب العنابي فيليكس سانشيز على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سعد الشيب

الدفاع: خوخي بوعلام – بسام الراوي – عبد الكريم حسن

الوسط: ميغيل – حاتم – الهيدوس – بوضياف – همام الأمين

الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف

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