تشكيلة الإكوادور المتوقعة أمام قطر اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الافتتاحية المنتظرة اليوم.

تبدأ اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 التي تجمع بين البلد العربي المضيف منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور على ملعب "البيت"، ويتطلع منتخب الإكوادور بقيادة مدربه غوستافو ألفارو إلى تحقيق انتصار مهم، في المجموعة التي تضم أيضًا كل من السينغال وهولندا.

تشكيلة الإكوادور المتوقعة أمام قطر اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الإكوادور المتوقعة أمام قطر اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها بالطبع العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير، من المتوقع أن يعتمد مدرب الإكوادور غوستافو ألفارو على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دومينغيز

الدفاع: إستوبينان – هينكابي – توريس - أربوليدا

الوسط: إيبارا – غرويزو – كايسيدو - بريسيادو

الهجوم: إسترادا - فالنسيا

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